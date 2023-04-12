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Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Сенату США

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Київ, Середа 12 квітня 2023 20:17
Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Сенату США Фото: Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією сенаторів США (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Сенату Конгресу США у складі Джозефа Манчіна, Лізи Мурковскі та Марка Келлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

Зеленський поінформував делегацію про ситуацію на передовій та поділився оцінками щодо перспектив її розвитку. Також детально обговорили подальші напрями американської допомоги та роль Конгресу в цьому процесі.

Вітаючи сенаторів, президент подякував їм за візит в Україну, що є важливим сигналом підтримки нашої країни та українського народу.

"Ми боремося за спільні цінності - свободу і демократію. Наша перемога буде визначальною для розвитку ситуації в Європі та в усьому світі. Продовження такої комплексної підтримки - оборонної та фінансової - є запорукою нашої перемоги над агресором", - зазначив глава держави.

Зеленський відзначив потужну допомогу, яку надають Сполучені Штати Україні.

"Двопалатна й двопартійна підтримка з боку США, особисто Президента Байдена, усіх американців допомогла нам вистояти у розв’язаній Росією війні", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що 3 квітня президент України Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Палати представників Конгресу США від Республіканської партії. Вони обговорили підтримку нашої країни.

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