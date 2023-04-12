Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Сенату США

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

Зеленський поінформував делегацію про ситуацію на передовій та поділився оцінками щодо перспектив її розвитку. Також детально обговорили подальші напрями американської допомоги та роль Конгресу в цьому процесі.

Вітаючи сенаторів, президент подякував їм за візит в Україну, що є важливим сигналом підтримки нашої країни та українського народу.

"Ми боремося за спільні цінності - свободу і демократію. Наша перемога буде визначальною для розвитку ситуації в Європі та в усьому світі. Продовження такої комплексної підтримки - оборонної та фінансової - є запорукою нашої перемоги над агресором", - зазначив глава держави.

Зеленський відзначив потужну допомогу, яку надають Сполучені Штати Україні.

"Двопалатна й двопартійна підтримка з боку США, особисто Президента Байдена, усіх американців допомогла нам вистояти у розв’язаній Росією війні", - наголосив він.