Зеленський провів засідання Ставки: обговорили можливі дії росіян

За інформацією відомства, під час засідання командувач сухопутних військ ЗСУ, командувач оперативно-стратегічного угрупування військ (ОСУВ) "Хортиця" Олександр Сирський та командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський доповіли про бойові дії в районах відповідальності їхніх угруповань.

При цьому командувач ОСУВ "Північ" Сергій Наєв та командувач ОСУВ "Одеса" Едуард Москальов доповіли про ситуацію на північному та південному напрямках.

"Члени Ставки розглянули загальну оперативну обстановку та ймовірний характер дій противника найближчим часом, про що доповіли головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов", - йдеться у повідомленні ОП.

У відомстві додали, що на засіданні також було розглянуто стан забезпечення українських захисників боєприпасами та технікою, перебіг підготовки військовослужбовців за кордоном, зокрема потреби сил оборони у питаннях чисельності та спеціальностей.