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Зеленський провів засідання Ставки: обговорили ситуацію на сході та постачання зброї

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 13 лютого, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Однією з тем обговорень була військова ситуація на сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення голови держави.

"Провів Ставку. Заслухали доповіді командуючих напрямків, головнокомандувача, керівників розвідки. Захист Донбасу та Луганської області, півдня нашої країни, Одеси та області. Постійна увага - до постачання зброї, снарядів та всього, що надає нашим воїнам сили та стійкості", - розповів Зеленський.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні українські військові завдали 14 ударів по районах зосередження російських військ.

Також ми писали, що речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Черевий спростував фейк росіян про те, що вони нібито окупували село Червона Гора під Бахмутом.

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