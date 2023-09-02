Зеленський провів Ставку, а ЗСУ мають успіхи на південному напрямку: новини за 1 вересня

Президент Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача щодо ситуації на фронті. При цьому стало відомо про успіхи Сил оборони на південному напрямку.

Більш детально про те, що сталося в пʼятницю, 1 вересня, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України

Українські військові ліквідували ще 470 російських загарбників. Загальні втрати Росії у війні проти України сягають 263 490 осіб.

За даними британської розвідки, російська влада щосили намагається захистити від подальших ударів Кримський міст, який є символом окупації Криму, а також важливим для забезпечення військ на півдні України.

ЗСУ мають успіх на Мелітопольському напрямку

Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов заявив, що Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

"На напрямку Новоданилівка - Новопрокопівка мали успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах. Завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - заявив він.

PepsiCo та Mars внесли до переліку міжнародних спонсорів війни НАЗК

НАЗК внесло дві американські корпорації PepsiCo та Mars до переліку міжнародних спонсорів війни. Попри заяви про скорочення свого бізнесу, вони продовжують працювати на території Росії та сплачують податки.

З порту Одеської області вийшли ще два судна після зупинки "зернової угоди"

Балкери під прапором Ліберії та Маршаллових островів вийшли з порту Південний і рухаються встановленим коридором в напрямку Босфору. На борту суден - 56 тисяч тонн чавуну та 172 тисяч тонн залізорудного концентрату.

Обидва балкери знаходяться в оперуванні сінгапурської судноплавної компанії і перебували в порту Південний до повномасштабного вторгнення РФ.

Кабмін кардинально змінив навчання для українських школярів за кордоном

Уряд вирішив переформатувати освітній процес для дітей, які зараз навчаються у школах за кордоном. Йдеться про нову освітню програму, яка передбачає вивчення лише предметів українознавчого компоненту (Це 6-8 годин на тиждень).

Ще одній категорії українців дозволили виїжджати за кордон

З України зможуть виїхати студенти або курсанти, які навчаються за авіаційними спеціальностями та не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Таким особам можна виїжджати за кордон, якщо вони потребують практичної льотної підготовки в іноземних закладах освіти або в авіаційних школах у звʼязку із закриттям повітряного простору України.

ЗСУ прорвали "Суровікінську лінію" оборони біля Роботиного, - розвідка Естонії

Глава розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг заявив, що протягом останніх тижнів Збройні сили бойовими діями у Запорізькій області, в напрямку Роботине та Вербове, змогли виснажити окупантів.

Країни НАТО вперше проведуть навчання в Балтійському морі з відбиття атак Росії

Країни Північноатлантичного альянсу і партнери проведуть у Балтійському морі найбільші військово-морські навчання. Уперше відпрацьовуватимуться дії в разі нападу Росії в цьому регіоні.

В навчаннях візьмуть участь близько 30 кораблів і понад 3000 військовослужбовців західних країн.

Зеленський провів Ставку виключно щодо фронту

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому обговорили виключно ситуацію на фронті.

В Білому домі заявили про "помітний успіх" ЗСУ на південному фронті

Представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що війська України за останні дні домоглися помітного прогресу на південному напрямку. Мова йде про успіхи в районі другої лінії оборони Росії.

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