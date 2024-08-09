Зеленський провів Ставку: обговорили оборонні дії в районах, звідки РФ завдавала ударів

За словами президента, насамперед було заслухано доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на ключових напрямках - південні області, Курахівський, Покровський, Торецький напрямки, Луганська та Харківська області.

"І щодо наших оборонних дій на напрямках, звідки Росія завдавала ударів по українській території", - уточнив Зеленський.

Також під час Ставки була доповідь командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука. Було затверджено план дій для посилення системи протиповітряної оборони, щоб захистити людей, критичну інфраструктуру та військові об'єкти.

У свою чергу, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів про захист шкіл у співпраці з місцевою владою та громадами.

При цьому, як розповів Зеленський, була доповідь голови Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка щодо нових терористичних задумів Росії. Україна буде готова до них.

"І наприкінці - важлива доповідь СБУ, Василя Малюка, щодо їхніх спеціальних далекобійних операцій. Дуже результативні дії!" - зазначив президент.