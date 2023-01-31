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Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Бельгії: про що говорили

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Вівторок 31 січня 2023 19:43
Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Бельгії: про що говорили Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Подякував прем'єр-міністру Бельгії Александру Де Кроо за потужний попередній пакет та обговорили продовження оборонної співпраці. Також підтримку наших ініціатив в ООН, прискорення наступного санкційного пакету Європейського Союзу. Розраховуємо на принциповість Бельгії щодо недопуску російських атлетів на Олімпіаду 2024 року", - написав Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо підтвердив виділення найбільшого пакета військової допомоги для України. Сума допомоги становить 92 млн євро.

Також раніше ми писали, що Україна отримала від Бельгії дистанційно керовані підводні дрони R7 виробництва компанії ECA Robotics Belgium.

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