Зеленский провел разговор с премьер-министром Бельгии: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Поблагодарил премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо за мощный предыдущий пакет и обсудили продолжение оборонного сотрудничества. Также поддержку наших инициатив в ООН, ускорение следующего санкционного пакета Европейского Союза. Рассчитываем на принципиальность Бельгии относительно недопуска российских атлетов на Олимпиаду 2024", - написал Зеленский.