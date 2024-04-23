Зеленський провів переговори з Сунаком: говорили про допомогу Україні та активи РФ

"Прем’єр-міністр Великої Британії повідомив мені про виділення найбільшого досі пакета оборонної підтримки обсягом пів мільярда фунтів стерлінгів. Storm Shadow та ракети інших типів, сотні одиниць бронетехніки та плавзасобів, боєприпаси - усе це справді потрібне Україні на полі бою", - заявив він.

Зеленський додав, що вдячний Великій Британії та особисто прем’єр-міністру за "прояв такої рішучої підтримки, а також за готовність і надалі розвивати оборонну співпрацю, особливо з акцентом на морських і далекобійних спроможностях".

Також лідери обговорили необхідність створення дієвої моделі конфіскації російських активів і поділилися очікуваннями від майбутнього Саміту миру у Швейцарії та саміту Європейської політичної спільноти у Британії.