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Зеленський провів переговори з президентом Світового банку

Фото: Володимир Зеленський, президент України (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Світового банку Аджаєм Бангою. Сторони обговорили розвиток співробітництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову української держави в Telegram.

"Провів телефонну розмову з президентом Світового банку Аджаєм Бангою. Обговорили подальший розвиток співпраці, зокрема щодо мобілізації міжнародної підтримки", - написав Зеленський.

Він зазначив, що подякував за швидку реакцію Світового банку на підрив росіянами Каховської ГЕС та співробітництво у питанні оцінки збитків внаслідок цієї трагедії.

Також президент запросив Світовий банк поновити роботу представництва в Україні. Наша країна зацікавлена у співпраці під час повоєнної трансформації, у тому числі у боротьбі з корупцією та зменшенні частки готівки в українській економіці, додав Зеленський.

Нагадаємо, Світовий банк надав Україні вже низку грантів, які, зокрема, спрямовували на продовольчу безпеку та відновлення енергетичної інфраструктури.

При цьому відновлення України Світовий банк станом на березень 2023 року оцінював у 411 мільярдів доларів.

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