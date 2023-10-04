Зеленський провів переговори з президентом Азербайджану

Зазначається, що він подякував Алієву за значну гуманітарну допомогу, яку Азербайджан надає Україні, зокрема в енергетичному секторі з наближенням зими

"Підтвердили нашу відданість принципам суверенітету й територіальної цілісності держав", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що лідери держав обговорили регіональну безпеку, актуальні виклики та формати взаємодії.

Допомога Азербайджану Україні

Від початку російського вторгнення Баку надало Україні понад тисячу тонн медикаментів, медичного обладнання та гуманітарної допомоги на загальну суму майже на 17 мільйонів доларів.

При цьому Азербайджан є одним із лідерів з гуманітарної допомоги в рамках відновлення енергосистеми України після ракетних ударів з боку Росії.

Серед іншого Азербайджан передав Україні гуманітарну допомогу, що включає 45 силових трансформаторів і 50 генераторів.

У серпні стало відомо, що Азербайджан анонсував новий пакет допомоги Україні.