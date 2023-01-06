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Зеленський провів переговори із Шольцем: подякував за потужний оборонний пакет

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Київ, П'ятниця 06 січня 2023 18:13
Зеленський провів переговори із Шольцем: подякував за потужний оборонний пакет Фото: президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 6 січня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. У ході переговорів український лідер подякував Берліну за потужний оборонний пакет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського у Twitter.

"Провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Подякував за потужний оборонний пакет, зокрема за кілька десятків Marder та батарею Patriot", - написав він.

Глава держави додав, що також із канцлером обговорив подальшу співпрацю з Німеччиною для посилення української армії.

Нагадаємо, вчора в ході переговорів із президентом США Джо Байденом Шольц повідомив, що Берлін має намір передати Україні свої БМП Marder та батарею Patriot. При цьому лідер США підтвердив намір передати ЗСУ БМП Bradley.

При цьому раніше в уряді Німеччини не підтримували ініціативу відправки в Україну танків Leopard та БМП Marder.

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