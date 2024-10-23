Зеленський провів низку нарад зі Шмигалем, Сирським та Литвиненком: про що говорили

За словами Зеленського, сьогодні були наради з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем щодо поточних питань і деяких невідкладних рішень, які потрібно ухвалити.

Друга нарада була із секретарем РНБО Олександром Литвиненком - вона була про контроль за виконанням рішень РНБО та підготовку деяких військових питань на наступну Ставку.

Також сьогодні була доповідь головнокомандувача Олександра Сирського про фронт і Курську операцію.

"Найбільше уваги - складним напрямкам у Донецькій області. А також потребам наших воїнів, наших бойових бригад в оперативності постачання від партнерів. Оперативність завжди означає більший результат", - сказав Зеленський.