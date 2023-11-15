Зеленський провів нараду з керівниками СБУ і Міноборони

Президентом Володимир Зеленський у середу, 15 листопада, провів нараду з керівником СБУ Василем Малюком та главою Міноборони Рустемом Умєровим.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час вечірнього звернення.

"Провів сьогодні й кілька нарад. Відзначу нараду з представниками правоохоронного сектору, зокрема був керівник Служби безпеки України. Доповів щодо протидії колаборантам і щодо захисту українців від тих, хто свідомо розпалює ворожнечу всередині нашої країни", - розповів президент.

Також Зеленський провів нараду з главою Міноборони Рустемом Умєровим та іншими урядовцями. Було обговорено ключові питання щодо забезпечення захисту людей, можливості України проводити наступальні операції й спроможності зміцнювати Україну.

"Ми маємо пам’ятати усі в Україні, і особливо ті, хто перестав помічати війну, бо всю свою увагу віддає політиці: Росія ще здатна нести зло. Заплющити очі ні в кого не вийде. Ми маємо боротися. Ми маємо берегти саме нашу оборону головним пріоритетом. І маємо щодня додавати нашій державі більше сили", - підкреслив президент.

Заклик України про постачання зброї

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив перед Радою ЄС. Зокрема, він закликав збільшити постачання зброї для наших військових.

Глава МЗС звернув увагу своїх колег з країн ЄС на передачу бойової авіації, артилерії, реактивних систем залпового вогню, броньованих машин, танків, боєприпасів, засобів радіоелектронної боротьби, радарів, дронів, далекобійних ракет і не тільки.

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