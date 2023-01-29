Зеленський провів нараду з силовиками: що відомо

Сьогодні, 29 січня, в Офісі президента відбулась нарада з силовиками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського підчас відеозвернення.
Президент України повідомив, що він провів тривалу нараду з українським сектором безпеки, СБУ та іншими службами
"Посилюємо нашу державу і будемо зупиняти відповідним чином кожного, хто намагається Україну послабити зсередини", - додав Зеленський.
Нагадаємо, сьогодні Зеленський провів засідання Ставки, від час якого вони обговорили ситуацію на фронті та дані розвідки.
Раніше ми писали, що 23 січня президент підписав указ, згідно з яким запроваджуються обмеження на виїзд українських чиновників за кордон.
До того ж в матеріалі РБК-Україна ви можете дізнатись, чому Зеленський звільняє чиновників та забороняє їм їздити за кордон
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