Зеленський провів нараду з силовиками: що відомо

Сьогодні, 29 січня, в Офісі президента відбулась нарада з силовиками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського підчас відеозвернення.

"Посилюємо нашу державу і будемо зупиняти відповідним чином кожного, хто намагається Україну послабити зсередини", - додав Зеленський.

Президент України повідомив, що він провів тривалу нараду з українським сектором безпеки, СБУ та іншими службами

Нагадаємо, сьогодні Зеленський провів засідання Ставки, від час якого вони обговорили ситуацію на фронті та дані розвідки.

Раніше ми писали, що 23 січня президент підписав указ, згідно з яким запроваджуються обмеження на виїзд українських чиновників за кордон.

До того ж в матеріалі РБК-Україна ви можете дізнатись, чому Зеленський звільняє чиновників та забороняє їм їздити за кордон

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