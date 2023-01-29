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Зеленський провів нараду з силовиками: що відомо

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Київ, Неділя 29 січня 2023 20:51
Зеленський провів нараду з силовиками: що відомо Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 29 січня, в Офісі президента відбулась нарада з силовиками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського підчас відеозвернення.

Президент України повідомив, що він провів тривалу нараду з українським сектором безпеки, СБУ та іншими службами

"Посилюємо нашу державу і будемо зупиняти відповідним чином кожного, хто намагається Україну послабити зсередини", - додав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський провів засідання Ставки, від час якого вони обговорили ситуацію на фронті та дані розвідки.

Раніше ми писали, що 23 січня президент підписав указ, згідно з яким запроваджуються обмеження на виїзд українських чиновників за кордон.

До того ж в матеріалі РБК-Україна ви можете дізнатись, чому Зеленський звільняє чиновників та забороняє їм їздити за кордон

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