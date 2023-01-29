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Зеленский провел совещание с силовиками: что известно

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Киев, Воскресенье 29 января 2023 20:51
Зеленский провел совещание с силовиками: что известно Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 29 января, в Офисе президента прошло совещание с силовиками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время видеообращения.

Президент Украины сообщил, что он провел продолжительное совещание с украинским сектором безопасности, СБУ и другими службами

"Усиливаем наше государство и будем останавливать соответствующим образом каждого, кто пытается ослабить Украину изнутри", - добавил Зеленский.

Напомним, сегодня Зеленский провел заседание Ставки, во время которого они обсудили ситуацию на фронте и данные разведки.

Ранее мы писали, что 23 января президент подписал указ, согласно которому вводятся ограничения на выезд украинских чиновников за границу.

К тому же в материале РБК-Украина вы можете узнать, почему Зеленский увольняет чиновников и запрещает им ездить за границу

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Владимир Зеленский Служба безопасности Украины
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