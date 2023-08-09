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Зеленський провів нараду щодо старту навчального року: що обговорювали

Фото: Зеленський провів нараду щодо старту навчання в Україні (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Урядовці незабаром дадуть відповідь щодо форми проведення наступного навчального року.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

Він зазначив, що провів сьогодні відповідну нараду, на якій були присутні прем’єр-міністр Денис Шмигаль, віце-прем’єр Михайло Федоров, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, міністр освіти і науки Оксен Лісовий - вони представили свої плани щодо старту освітнього сезону.

"Зміст очевидний – підготовка укриттів, забезпечення підручниками, фінансові та організаційні ресурси, які потрібні та якими держава може допомогти. Урядовці незабаром представлять відповідні деталі", - заявив Зеленський.

Навчальний рік 2023-2024

Вже другий рік українські діти навчатимуться в умовах повномасштабного вторгнення, що вносить корективи в освітній процес. Так, за словами заступника міністра освіти та науки України Андрія Сташківа, очно або у змішаному форматі будуть навчатись учні 80-85% шкіл.

Стосовно навчання у вишах, заступник міністра освіти та науки України Михайло Вінницький заявив, що очний формат можливий в тих закладах, які знаходяться поза зоною ураження ракетами С-300.

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школаНавчальний рікВолодимир Зеленський