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Зеленський провів нараду з розвідкою та анонсував важливі новини оборонного сектору

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Україна, Четвер 11 травня 2023 23:01
Зеленський провів нараду з розвідкою та анонсував важливі новини оборонного сектору Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський у четвер, 11 травня, провів нараду з командувачами та представниками розвідки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його вечірнє звернення.

"Сьогодні, як і завжди, був на звʼязку з командувачами та розвідкою. Провів кілька нарад щодо наших міжнародних зусиль", - сказав президент.

Також Зеленський заявив, що невдовзі оголосить дуже важливі новини як для нашої оборони, так і для наших відносин із партнерами.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент відповів на питання, чи вдасться ЗСУ повністю відновити суверенітет України після контрнаступу.

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Володимир Зеленський Війна Росії проти України
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