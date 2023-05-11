Зеленський провів нараду з розвідкою та анонсував важливі новини оборонного сектору

Президент Володимир Зеленський у четвер, 11 травня, провів нараду з командувачами та представниками розвідки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його вечірнє звернення.

"Сьогодні, як і завжди, був на звʼязку з командувачами та розвідкою. Провів кілька нарад щодо наших міжнародних зусиль", - сказав президент.

Також Зеленський заявив, що невдовзі оголосить дуже важливі новини як для нашої оборони, так і для наших відносин із партнерами.