Зеленський провів "довгу розмову" з Будановим. Що відомо

Війна РФ проти України

Зазначимо, що розмова Зеленського з Будановим відбулася після того, як в ГУР заявили, що у 2025 році Росія планує мобілізувати більше 126 тисяч солдатів із "спецконтингенту". Мова йде про людей, які мають заборгованості, перебувають у тюрмі та інші проблеми.

Водночас голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна висловив думку, що в'язні РФ на війні особливо не розглядаються як регулярні сили, які можуть проводити загальновійськові операції. Вони є солдатами першої лінії, завданням яких є викликати вогонь, перетягувати боєкомплекти та бути прикриттям для навчених російських військ.

Нагадаємо, що в ЦПД вважають, що Росія не планує завершувати війну проти України, а готується воювати протягом 2025 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.