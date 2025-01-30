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Зеленський провів "довгу розмову" з Будановим. Що відомо

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Президент України Володимир Зеленський провів "довгу розмову" з главою ГУР Кирилом Будановим. Зокрема, обговорювались "різні сценарії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Була сьогодні довга розмова з Будановим щодо наших завдань і перспектив, різних сценаріїв. Важливо діяти активно", - розповів він.

Крім того, Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського.

"Головком - доповідь щодо фронту та Курської операції. Дуже важливо, щоб кожен день давав нам нові результати і щоб такими результатами ставали втрати ворога, втрати Росії", - констатував президент.

Війна РФ проти України

Зазначимо, що розмова Зеленського з Будановим відбулася після того, як в ГУР заявили, що у 2025 році Росія планує мобілізувати більше 126 тисяч солдатів із "спецконтингенту". Мова йде про людей, які мають заборгованості, перебувають у тюрмі та інші проблеми.

Водночас голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна висловив думку, що в'язні РФ на війні особливо не розглядаються як регулярні сили, які можуть проводити загальновійськові операції. Вони є солдатами першої лінії, завданням яких є викликати вогонь, перетягувати боєкомплекти та бути прикриттям для навчених російських військ.

Нагадаємо, що в ЦПД вважають, що Росія не планує завершувати війну проти України, а готується воювати протягом 2025 року.

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