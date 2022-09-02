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Зеленский снова провел заседание Ставки: приняли определенные решения

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодня, 2 сентября, состоялось второе за неделю заседание Ставки украинского верховного главнокомандующего по ситуации на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Как рассказал глава государства, на заседании Ставки присутствовали, в частности, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, и. о. главы СБУ Василий Малюк, секретарь СНБО Алексей Данилов.

На заседании Ставки заслушали доклады командующего Сухопутных войск Александра Сырского, командующего Оперативного командования "Запад" Сергея Литвинова и командующего Оперативного командования "Юг" Андрея Ковальчука

"Думаю, вы все понимаете, какие основные вопросы. Приняты и определенные решения. Думаю, вы все их увидите. Также вопрос обеспечения наших военных и всесторонней поддержки ВСУ", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, предыдущее заседание Ставки верховного главнокомандующего прошло 31 августа.

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