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Зеленский провел встречу с делегацией Конгресса США

Фото: Зеленский провел встречу с представителями Конгресса США (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Делегация Палаты представителей Конгресса США прибыла в Киев с визитом и встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Facebook.

На встрече также присутствовали глава Минобороны Алексей Резников, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и посол США Бриджит Бринк.

Зеленский поблагодарил делегацию за теплую встречу первой леди Украины Елены Зеленской и возможность выступить перед Конгрессом, а также за военную помощь.

"Благодарен за последний объявленный пакет поддержки по безопасности. Особенно - за крайне нужные нам артиллерийские системы HIMARS, снаряды и беспилотные летательные аппараты. Ценим помощь Соединенных Штатов в защите нашей территории, нашей земли и украинского народа", - отметил президент.

Фото: Зеленский провел встречу с представителями Конгресса США (president.gov.ua)

Напомним, что Елена Зеленская во время поездки в США выступила перед Конгрессом та призвала передать Украине оружие и системы ПВО.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиКонгресс США