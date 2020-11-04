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Зеленский провел телефонный разговор с президентом Бразилии

Киев, Среда 04 ноября 2020 19:21
Зеленский провел телефонный разговор с президентом Бразилии
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с бразильским лидером Жаиром Болсонару. Президенты обсудили торговлю, сотрудничество в различных проектах, включая исследование космоса.

Об этом сообщает Офис президента.

В разговоре Зеленский и Болсонару затронули вопросы развития двухсторонней торговли и выполнение текущих договоренностей.

Кроме этого обсуждалось сотрудничество Украины и Бразилии в военно-технической и оборонной отраслях. Очерчено проведение "Диалога оборонной промышленности" для рассмотрения перспективных двухсторонних проектов.

Также Зеленский и Болсонару обсудили общую работу по исследованиям космоса и взаимодействие стран в противодействии пандемии коронавируса.

Зеленский надеется, что будущая встреча с Болсонару завершится подписанием двухсторонних документов.

Напомним, сегодня сообщалось, что Владимир Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя главы Офиса президента. Он назначен внештатным советником Зеленского.

Также Евродепутаты, которые занимаются в Европарламенте вопросами Украины, выступили против инициативы президента Украины Владимира Зеленского распустить нынешний состав Конституционного суда (КСУ). В Европарламенте это назвали нарушением Конституции.

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