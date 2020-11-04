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Зеленський провів телефонну розмову з президентом Бразилії

Київ, Середа 04 листопада 2020 19:21
Зеленський провів телефонну розмову з президентом Бразилії
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з бразильським лідером Жаиром Болсонару. Президенти обговорили торгівлю, співробітництво у різних проектах, включно з дослідженням космосу.

Про це повідомляє Офіс президента.

У розмові Зеленський і Болсонару торкнулися питання розвитку двосторонньої торгівлі та виконання поточних домовленостей.

Крім цього обговорено співробітництво України і Бразилії у військово-технічній та оборонній галузях. Окреслено проведення "Діалогу оборонної промисловості" для розгляду перспективних двосторонніх проектів.

Також Зеленський і Болсонару обговорили спільну роботу з дослідженням космосу і взаємодія країн у протидії пандемії коронавіруса.

Зеленський сподівається, що майбутня зустріч з Болсонару завершиться підписанням двосторонніх документів.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що Володимир Зеленський звільнив Сергія Трофімова з посади першого заступника голови Офісу президента. Він призначений позаштатним радником Зеленського.

Також Євродепутати, які займаються в Європарламенті питаннями України, виступили проти ініціативи президента України Володимира Зеленського розпустити нинішній склад Конституційного суду (КСУ). У Європарламенті це назвали порушенням Конституції.

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