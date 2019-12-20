Зеленский провел телефонный разговор с президентом Польши

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 20 декабря, провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как сообщается, лидеры двух стран обсудили ход имплементации договоренностей, достигнутых во время переговоров в нормандской формате в Париже.

Кроме того, во время разговора президенты отметили положительные сдвиги в вопросе выдачи Польшей разрешений на международные автомобильные перевозки на текущий год.

Собеседники также затронули вопросы взаимодействия в рамках международных и региональных инициатив, обсудили приоритеты европейской и евроатлантической интеграции Украины, а также согласовали график двусторонних мероприятий на следующий год.

Президенты также уделили особое внимание вопросам обеспечения энергетической безопасности в Европе. Зеленский проинформировал Дуду о шагах, которые осуществляет Украина с целью заключения нового соглашения о транзите российского газа.

Также призендт Украины поблагодарил Анджей Дуду за активную позицию Польши в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Тот в свою очередь отметил, что Польша и в дальнейшем будет выступать за продолжение санкционного давления на Российскую Федерацию до полного выполнения минских договоренностей и восстановления суверенитета Украины.

Напомним, 31 августа Владимир Зеленский с рабочим визитом посетил Польшу, где встретился с президентом Анджеем Дудой.