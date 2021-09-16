Зеленский провел совещание с нардепами и Кабмином: говорили о налогах и олигархах

По ее словам, единственный кадровый вопрос, который поднимался на совещании, - это назначение нового главы правоохранительного комитета ВР.

"Мы бы не хотели затягивать с рассмотрением законопроекта об олигархах и ресурсного законопроекта в сессионном зале. Поэтому мы ожидаем, что на этой неделе получим положительные заключения профильных комитетов. В частности комитет по нацбезопасности и обороне в пятницу должен принять решение по законопроекту №5599", - рассказала Кравчук.

Нардеп уточнила, что из более 1200 поправок, внесенных в законопроект об олигархах, будет учтено около 200. Они в основном касаются уточнений терминологии и кардинально не меняют "архитектуру" законопроекта, добавила она. По ее словам, шансы на рассмотрение этого законопроекта в Раде на следующей пленарной неделе "достаточно высоки".

"Мы также ожидаем, что во вторник мы рассмотрим назначение Сергея Ионушаса на должность главы правоохранительного комитета. Поскольку есть ряд важных законопроектов, которые находятся на рассмотрении этого комитета. Нужно, чтобы комитет работал полноценно. Других кадровых вопросов, каких-то ротаций в правительстве на совещании не поднималось и не обсуждалось", - сказала Кравчук.