Зеленский провел СНБО на фоне агрессии России: первые подробности

Какой была повестка дня

На заседании СНБО сегодня планировали рассмотреть такие вопросы:

меры по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз,

состояние дел в украинской экономике и энергетике,

противодействие коронавирусу.

Что было на заседании СНБО

Как рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, на заседании СНБО заслушали:

главу разведки Кирилла Буданова о ситуации вокруг Украины;

министра обороны Алексея Резникова;

главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о готовности армии защищать Украину;

главу МИД Дмитрия Кулебу о ситуации с партнерами;

главу СБУ Ивана Баканова и главу МВД Дениса Монастырского о ситуации с безопасностью внутри Украины;

премьера Дениса Шмыгаля о ситуации в украинской экономике;

министра энергетики Германа Галущенко о ситуации в энергетике;

главу Минздрава Виктора Ляшко о борьбе с коронавирусом.

Также слушали доклад о расследовании кибератаки на государственные органы, которая произошла 14 января 2022 года.

Что сказал Данилов об угрозе вторжения:

Ситуация понятна и контролируема, поводов для паники нет.

Вооруженные силы готовы дать отпор при необходимости.

Ситуация сложная еще с 2014 года.

Власти не наблюдают активную эвакуацию иностранных дипломатов из Украины.

Сегодня нет никаких оснований, чтобы твердить о полномасштабном наступлении России.

В случае "форс-мажора" власти будут понимать, что нужно делать.

Около украинских границ 109 тысяч российских военных, а также 10-11 тысяч сил сопровождения.

Украина контролирует ситуацию с российскими военными учениями в Белоруссии.

Главные заявления премьера Шмыгаля:

Угрозы украинской экономике нет, но дезинформация может навредить.

Курс доллара колеблется в валютном коридоре, что говорит о здоровой и стабильной экономике.

Тарифы на газ и электричество останутся неизменными до конца сезона.

МВФ в феврале может просмотреть программу сотрудничества с Украиной.

С марта пенсия в среднем должна повыситься на 500 гривен.

Главные заявления министра обороны Резникова:

Сегодня формируется первая очередь Сил территориальной обороны в условиях мирного времени.

Силы территориальной обороны уже снабжены оружием.

ВСУ готовы к выполнению заданий.

Главные заявления министра здравоохранения Ляшко:

Заболеваемость стремительно растет, но госпитализация растет всего на 5%.

Во время новой волны случаев будет вдвое больше, чем во время предыдущей.

Волну можно пройти спокойно, если вакцинироваться от коронавируса.

В больницы развезли 20 тысяч флаконов Ремдесивира для лечения COVID.

На этой неделе зарегистрируют препарат Молнупиравир, после чего его должны разрешить применять для лечения COVID-больных.

Советник Офиса президента Ростислав Шурма об энергетике:

Украина продолжает контрактовать корабли с углем.

Энергоблоки взяли рекордную нагрузку более 13 ГВт.

Никакого отключения из-за дефицита электроэнергии не было и не планируется.

Газа в хранилищах достаточно для удовлетворения всех потребителей до окончания отопительного сезона.

Отопительный сезон пройдет без сбоев.

Глава Госспецсвязи Юрий Щиголь о расследовании кибератаки:

От атаки пострадали 22 сайта, шести причинили значительный ущерб.

Инфраструктуру восстановили, важная информация потеряна не была.

Отрабатывается версия комбинации трех векторов атаки.

Кибератака была подготовлена и осуществлялась скоординировано.

Все указывает на причастность российских хакеров.

В Раду внесут закон для усиления киберзащиты в Украине.

Угроза вторжения России

Сегодня в украинской армии заявили, что Россия может напасть на Украину уже в конце февраля. На фоне угрозы российского вторжения международные партнеры направляют в Украину оружие, а НАТО усиливает свое военное присутствие в странах Восточной Европы.

Кроме того, в США и ЕС готовятся жесткие санкции в отношении России, которые введут в случае вторжения. В то же время украинская сторона настаивает на том, что ограничения в отношении России нужно вводить сейчас, а не после нападения.