Зеленский провел СНБО на фоне агрессии России: первые подробности

Какой была повестка дня
На заседании СНБО сегодня планировали рассмотреть такие вопросы:
- меры по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз,
- состояние дел в украинской экономике и энергетике,
- противодействие коронавирусу.
Что было на заседании СНБО
Как рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, на заседании СНБО заслушали:
- главу разведки Кирилла Буданова о ситуации вокруг Украины;
- министра обороны Алексея Резникова;
- главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о готовности армии защищать Украину;
- главу МИД Дмитрия Кулебу о ситуации с партнерами;
- главу СБУ Ивана Баканова и главу МВД Дениса Монастырского о ситуации с безопасностью внутри Украины;
- премьера Дениса Шмыгаля о ситуации в украинской экономике;
- министра энергетики Германа Галущенко о ситуации в энергетике;
- главу Минздрава Виктора Ляшко о борьбе с коронавирусом.
Также слушали доклад о расследовании кибератаки на государственные органы, которая произошла 14 января 2022 года.
Что сказал Данилов об угрозе вторжения:
- Ситуация понятна и контролируема, поводов для паники нет.
- Вооруженные силы готовы дать отпор при необходимости.
- Ситуация сложная еще с 2014 года.
- Власти не наблюдают активную эвакуацию иностранных дипломатов из Украины.
- Сегодня нет никаких оснований, чтобы твердить о полномасштабном наступлении России.
- В случае "форс-мажора" власти будут понимать, что нужно делать.
- Около украинских границ 109 тысяч российских военных, а также 10-11 тысяч сил сопровождения.
- Украина контролирует ситуацию с российскими военными учениями в Белоруссии.
Главные заявления премьера Шмыгаля:
- Угрозы украинской экономике нет, но дезинформация может навредить.
- Курс доллара колеблется в валютном коридоре, что говорит о здоровой и стабильной экономике.
- Тарифы на газ и электричество останутся неизменными до конца сезона.
- МВФ в феврале может просмотреть программу сотрудничества с Украиной.
- С марта пенсия в среднем должна повыситься на 500 гривен.
Главные заявления министра обороны Резникова:
- Сегодня формируется первая очередь Сил территориальной обороны в условиях мирного времени.
- Силы территориальной обороны уже снабжены оружием.
- ВСУ готовы к выполнению заданий.
Главные заявления министра здравоохранения Ляшко:
- Заболеваемость стремительно растет, но госпитализация растет всего на 5%.
- Во время новой волны случаев будет вдвое больше, чем во время предыдущей.
- Волну можно пройти спокойно, если вакцинироваться от коронавируса.
- В больницы развезли 20 тысяч флаконов Ремдесивира для лечения COVID.
- На этой неделе зарегистрируют препарат Молнупиравир, после чего его должны разрешить применять для лечения COVID-больных.
Советник Офиса президента Ростислав Шурма об энергетике:
- Украина продолжает контрактовать корабли с углем.
- Энергоблоки взяли рекордную нагрузку более 13 ГВт.
- Никакого отключения из-за дефицита электроэнергии не было и не планируется.
- Газа в хранилищах достаточно для удовлетворения всех потребителей до окончания отопительного сезона.
- Отопительный сезон пройдет без сбоев.
Глава Госспецсвязи Юрий Щиголь о расследовании кибератаки:
- От атаки пострадали 22 сайта, шести причинили значительный ущерб.
- Инфраструктуру восстановили, важная информация потеряна не была.
- Отрабатывается версия комбинации трех векторов атаки.
- Кибератака была подготовлена и осуществлялась скоординировано.
- Все указывает на причастность российских хакеров.
- В Раду внесут закон для усиления киберзащиты в Украине.
Угроза вторжения России
Сегодня в украинской армии заявили, что Россия может напасть на Украину уже в конце февраля. На фоне угрозы российского вторжения международные партнеры направляют в Украину оружие, а НАТО усиливает свое военное присутствие в странах Восточной Европы.
Кроме того, в США и ЕС готовятся жесткие санкции в отношении России, которые введут в случае вторжения. В то же время украинская сторона настаивает на том, что ограничения в отношении России нужно вводить сейчас, а не после нападения.