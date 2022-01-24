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Зеленский провел СНБО на фоне агрессии России: первые подробности

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский провел сегодня, 24 января, заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины. Заседание проходило на фоне угрозы вторжения России в Украину.

Первые подробности заседания - в материале РБК-Украина.

Какой была повестка дня

На заседании СНБО сегодня планировали рассмотреть такие вопросы:

  • меры по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз,
  • состояние дел в украинской экономике и энергетике,
  • противодействие коронавирусу.

Что было на заседании СНБО

Как рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, на заседании СНБО заслушали:

  • главу разведки Кирилла Буданова о ситуации вокруг Украины;
  • министра обороны Алексея Резникова;
  • главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о готовности армии защищать Украину;
  • главу МИД Дмитрия Кулебу о ситуации с партнерами;
  • главу СБУ Ивана Баканова и главу МВД Дениса Монастырского о ситуации с безопасностью внутри Украины;
  • премьера Дениса Шмыгаля о ситуации в украинской экономике;
  • министра энергетики Германа Галущенко о ситуации в энергетике;
  • главу Минздрава Виктора Ляшко о борьбе с коронавирусом.

Также слушали доклад о расследовании кибератаки на государственные органы, которая произошла 14 января 2022 года.

Что сказал Данилов об угрозе вторжения:

  • Ситуация понятна и контролируема, поводов для паники нет.
  • Вооруженные силы готовы дать отпор при необходимости.
  • Ситуация сложная еще с 2014 года.
  • Власти не наблюдают активную эвакуацию иностранных дипломатов из Украины.
  • Сегодня нет никаких оснований, чтобы твердить о полномасштабном наступлении России.
  • В случае "форс-мажора" власти будут понимать, что нужно делать.
  • Около украинских границ 109 тысяч российских военных, а также 10-11 тысяч сил сопровождения.
  • Украина контролирует ситуацию с российскими военными учениями в Белоруссии.

Главные заявления премьера Шмыгаля:

  • Угрозы украинской экономике нет, но дезинформация может навредить.
  • Курс доллара колеблется в валютном коридоре, что говорит о здоровой и стабильной экономике.
  • Тарифы на газ и электричество останутся неизменными до конца сезона.
  • МВФ в феврале может просмотреть программу сотрудничества с Украиной.
  • С марта пенсия в среднем должна повыситься на 500 гривен.

Главные заявления министра обороны Резникова:

  • Сегодня формируется первая очередь Сил территориальной обороны в условиях мирного времени.
  • Силы территориальной обороны уже снабжены оружием.
  • ВСУ готовы к выполнению заданий.

Главные заявления министра здравоохранения Ляшко:

  • Заболеваемость стремительно растет, но госпитализация растет всего на 5%.
  • Во время новой волны случаев будет вдвое больше, чем во время предыдущей.
  • Волну можно пройти спокойно, если вакцинироваться от коронавируса.
  • В больницы развезли 20 тысяч флаконов Ремдесивира для лечения COVID.
  • На этой неделе зарегистрируют препарат Молнупиравир, после чего его должны разрешить применять для лечения COVID-больных.

Советник Офиса президента Ростислав Шурма об энергетике:

  • Украина продолжает контрактовать корабли с углем.
  • Энергоблоки взяли рекордную нагрузку более 13 ГВт.
  • Никакого отключения из-за дефицита электроэнергии не было и не планируется.
  • Газа в хранилищах достаточно для удовлетворения всех потребителей до окончания отопительного сезона.
  • Отопительный сезон пройдет без сбоев.

Глава Госспецсвязи Юрий Щиголь о расследовании кибератаки:

  • От атаки пострадали 22 сайта, шести причинили значительный ущерб.
  • Инфраструктуру восстановили, важная информация потеряна не была.
  • Отрабатывается версия комбинации трех векторов атаки.
  • Кибератака была подготовлена и осуществлялась скоординировано.
  • Все указывает на причастность российских хакеров.
  • В Раду внесут закон для усиления киберзащиты в Украине.

Угроза вторжения России

Сегодня в украинской армии заявили, что Россия может напасть на Украину уже в конце февраля. На фоне угрозы российского вторжения международные партнеры направляют в Украину оружие, а НАТО усиливает свое военное присутствие в странах Восточной Европы.

Кроме того, в США и ЕС готовятся жесткие санкции в отношении России, которые введут в случае вторжения. В то же время украинская сторона настаивает на том, что ограничения в отношении России нужно вводить сейчас, а не после нападения.

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Владимир ЗеленскийСНБОАлексей ДаниловВторжение России в Украину