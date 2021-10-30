Зеленский провел разговор с Санду: Украина готова дальше помогать Молдове в энергобезопасности

Президент Молдовы поблагодарила президента Украины за своевременную и скорую помощь во время энергетического кризиса, который возник в Молдове, в частности, за поставку Украиной газа и электроэнергии.

Лидеры стран обсудили возможные направления дальнейшего двустороннего взаимодействия с целью предотвращения кризисных ситуаций в сфере энергетики.

Зеленский отметил готовность Украины и дальше оказывать помощь Молдове в вопросах надлежащего снабжения энергоносителей. С этой целью стороны договорились о проведении в ближайшее время в Украине соответствующих консультаций на уровне министров энергетики двух стран.

Президенты Украины и Молдовы также обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, в частности, по прогрессу в реализации проекта строительства мостового перехода через Днестр.

Зеленский обсудил с Маей Санду вопросы взаимодействия в сфере европейской интеграции, отметив необходимость обеспечения максимально результативного саммита инициативы "Восточное партнерство", который состоится в декабре этого года.