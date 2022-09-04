Зеленский провел разговор с главой Еврокомиссии: что обсудили
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен обсудил новый пакет санкций выделение транша финансовой помощи Киеву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы государства.
"Провел телефонный разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Обсудили скорейшее выделение следующего транша макрофина ЕС. Указал на необходимость подготовки 8-го пакета санкций, который должен содержать также запрет на выдачу виз гражданам РФ", - отметил Зеленский.
Глава государства также сообщил, что в ходе разговора удалось скоординировать шаги по ограничению получения Россией сверхприбылей от продажи нефти и газа.
По словам Зеленского, в диалоге с главой Еврокомиссии также рассмотрели возможности осуществления Еврокомиссией быстрой оценки, как только Украина выполнит семь ее рекомендаций по проведению внутренних реформ.
Ранее стало известно, что Зеленский назвал Западу самый очевидный способ защитить украинцев от российского террора. По его словам, это европейские страны должны оказать помощь с противовоздушной обороной.
Напомним, ранее президент заявил, что Российская Федерация в этом году готовит решающий энергетический удар по странам Европы.
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