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Зеленський провів розмову з главою Єврокомісії: що обговорили

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Київ, Неділя 04 вересня 2022 14:54
Зеленський провів розмову з главою Єврокомісії: що обговорили Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн обговорив новий пакет санкцій виділення траншу фінансової допомоги Києву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави держави.

"Провів телефонну розмову з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Обговорили якнайшвидше виділення наступного траншу макрофіну ЄС. Вказав на необхідність підготовки 8-го пакету санкцій, який повинен містити також заборону на видачу віз громадянам РФ", - зазначив Зеленський.

Глава держави також повідомив, що в ході розмови вдалося скоординувати кроки щодо обмеження отримання Росією надприбутків від продажу нафти і газу.

За словами Зеленського, в діалозі з главою Єврокомісії також розглянули можливості здійснення Єврокомісією швидкої оцінки, як тільки Україна виконає сім її рекомендацій щодо проведення внутрішніх реформ.

Раніше стало відомо, що Зеленський назвав заходу найочевидніший спосіб захистити українців від російського терору. За його словами, це європейські країни повинні надати допомогу з протиповітряною обороною.

Нагадаємо, раніше президент заявив, що Російська Федерація цього року готує вирішальний енергетичний удар по країнах Європи.

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