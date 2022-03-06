Зеленський провів переговори з Байденом: що відомо
Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом США Джо Байденом. Лідери говорили про те, як збільшити безпеку України і стримати російську агресію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента України і Білий дім.
Як повідомляє президент України, він провів зустріч з лідером США.
"У рамках постійного діалогу провів чергову розмову з Байденом. На порядку денному були питання безпеки, фінансової підтримки України та продовження санкційної політики щодо РФ", - повідомляє Зеленський.
У Білому домі підтвердили переговори двох лідерів і підтримку США по відношенню до України.
"Президент Байден підкреслив триваючі дії, що вживаються Сполученими Штатами, їх союзниками і партнерами, а також приватним бізнесом, щоб збільшити витрати Росії за її агресію в Україні", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що адміністрація Байдена збільшує безпеку, гуманітарну та економічну допомогу Україні і тісно співпрацює з Конгресом для отримання додаткового фінансування.
"Зокрема, він привітав прийняте сьогодні ввечері Visa і Mastercard рішення призупинити обслуговування в Росії", - йдеться в повідомленні.
Байден знову висловив стурбованість з приводу недавнього нападу Росії на українську атомну електростанцію і високо оцінив майстерність і хоробрість українських операторів, які підтримували реактори в безпечному стані.
Нагадаємо, що Байден закликав росіян виходити на мітинги і боротися з Путіним. Він назвав російського президента диктатором.
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