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Зеленський провів переговори з Байденом: що відомо

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Україна, Неділя 06 березня 2022 03:38
Зеленський провів переговори з Байденом: що відомо Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом США Джо Байденом. Лідери говорили про те, як збільшити безпеку України і стримати російську агресію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента України і Білий дім.

Як повідомляє президент України, він провів зустріч з лідером США.

"У рамках постійного діалогу провів чергову розмову з Байденом. На порядку денному були питання безпеки, фінансової підтримки України та продовження санкційної політики щодо РФ", - повідомляє Зеленський.

У Білому домі підтвердили переговори двох лідерів і підтримку США по відношенню до України.

"Президент Байден підкреслив триваючі дії, що вживаються Сполученими Штатами, їх союзниками і партнерами, а також приватним бізнесом, щоб збільшити витрати Росії за її агресію в Україні", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що адміністрація Байдена збільшує безпеку, гуманітарну та економічну допомогу Україні і тісно співпрацює з Конгресом для отримання додаткового фінансування.

"Зокрема, він привітав прийняте сьогодні ввечері Visa і Mastercard рішення призупинити обслуговування в Росії", - йдеться в повідомленні.

Байден знову висловив стурбованість з приводу недавнього нападу Росії на українську атомну електростанцію і високо оцінив майстерність і хоробрість українських операторів, які підтримували реактори в безпечному стані.

Нагадаємо, що Байден закликав росіян виходити на мітинги і боротися з Путіним. Він назвав російського президента диктатором.

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