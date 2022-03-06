Зеленський провів переговори з Байденом: що відомо

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом США Джо Байденом. Лідери говорили про те, як збільшити безпеку України і стримати російську агресію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента України і Білий дім .

Як повідомляє президент України, він провів зустріч з лідером США.

"У рамках постійного діалогу провів чергову розмову з Байденом. На порядку денному були питання безпеки, фінансової підтримки України та продовження санкційної політики щодо РФ", - повідомляє Зеленський.

У Білому домі підтвердили переговори двох лідерів і підтримку США по відношенню до України.

"Президент Байден підкреслив триваючі дії, що вживаються Сполученими Штатами, їх союзниками і партнерами, а також приватним бізнесом, щоб збільшити витрати Росії за її агресію в Україні", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що адміністрація Байдена збільшує безпеку, гуманітарну та економічну допомогу Україні і тісно співпрацює з Конгресом для отримання додаткового фінансування.

"Зокрема, він привітав прийняте сьогодні ввечері Visa і Mastercard рішення призупинити обслуговування в Росії", - йдеться в повідомленні.