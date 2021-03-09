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Зеленский провел очередное совещание: говорили о пенсионной и медицинской реформах

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский сегодня провел очередное совещание с представителями Кабинета министров и парламента. На повестке дня был вопрос внедрения медицинской и пенсионной реформ в Украине.

Об этом сообщил Офис президента.

Трансформирование медреформы

На совещании речь шла о том, что медицинскую реформу пришлось трансформировать из-за пандемии коронавируса, а также с учетом предвыборной программы Зеленского. Глава Минздрава Максим Степанов представил главе государства систему перехода к страховой медицине.

Степанов также отметил важность гармонизации украинского законодательства по обращению лекарственных средств со стандартами Евросоюза.

Накопительная пенсия и онлайн-услуги

Также на совещании обсудили создание эффективной системы накопительной пенсии для всех граждан, а также реформирование сферы соцстрахования и установление реального прожиточного минимума.

Как отметила министр соцполитики Марина Лазебная, согласно с разработанной министерством системой, пенсии можно будет увеличить в 1,5-3 раза.

"Средняя пенсия вырастет с 3500 до 7000 гривен. Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, будут переходить по наследству", - сказала она.

Кроме того, Минсоцполитики совместно с Минцифрой работают над переносом в онлайн как минимум 125 услуг в социальной сфере.

Отдельным вопросом совещания стало внедрение понятия "домохозяйство" и "себестоимость содержания хозяйства" для возможности возврата части налогов кормильцу.

Напомним, в Украине в марте начали индексацию пенсий. РБК-Украина рассказывало, на сколько выросли выплаты.

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Новости Украины Владимир Зеленскийпенсионная реформасовещаниемедреформа
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