ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский провел очередное совещание: говорили о пенсионной и медицинской реформах

Новина українською → Киев, Вторник 09 марта 2021 20:24
Зеленский провел очередное совещание: говорили о пенсионной и медицинской реформах Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский сегодня провел очередное совещание с представителями Кабинета министров и парламента. На повестке дня был вопрос внедрения медицинской и пенсионной реформ в Украине.

Об этом сообщил Офис президента.

Трансформирование медреформы

На совещании речь шла о том, что медицинскую реформу пришлось трансформировать из-за пандемии коронавируса, а также с учетом предвыборной программы Зеленского. Глава Минздрава Максим Степанов представил главе государства систему перехода к страховой медицине.

Степанов также отметил важность гармонизации украинского законодательства по обращению лекарственных средств со стандартами Евросоюза.

Накопительная пенсия и онлайн-услуги

Также на совещании обсудили создание эффективной системы накопительной пенсии для всех граждан, а также реформирование сферы соцстрахования и установление реального прожиточного минимума.

Как отметила министр соцполитики Марина Лазебная, согласно с разработанной министерством системой, пенсии можно будет увеличить в 1,5-3 раза.

"Средняя пенсия вырастет с 3500 до 7000 гривен. Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, будут переходить по наследству", - сказала она.

Кроме того, Минсоцполитики совместно с Минцифрой работают над переносом в онлайн как минимум 125 услуг в социальной сфере.

Отдельным вопросом совещания стало внедрение понятия "домохозяйство" и "себестоимость содержания хозяйства" для возможности возврата части налогов кормильцу.

Напомним, в Украине в марте начали индексацию пенсий. РБК-Украина рассказывало, на сколько выросли выплаты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Владимир Зеленский пенсионная реформа совещание медреформа
NEWS
Медведчука допросили по поводу его переговоров с Сурковым
Медведчука допросили по поводу его переговоров с Сурковым
DAILY
Железная рука СНБО. Чем опасны жесткие решения украинской власти
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Железная рука СНБО. Чем опасны жесткие решения украинской власти