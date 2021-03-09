Зеленський провів чергову нараду: говорили про пенсійну та медичну реформи

Президент Володимир Зеленський сьогодні провів чергову нараду з представниками Кабінету міністрів та парламенту. На порядку денному було питання впровадження медичної та пенсійної реформ в Україні.

Про це повідомив Офіс президента .

Трансформування медреформи

На нараді йшлося про те, що медичну реформу довелося трансформувати через пандемію коронавірусу, а також з урахуванням передвиборчої програми Зеленського. Глава МОЗ Максим Степанов представив главі держави систему переходу до страхової медицини.

Степанов також наголосив на важливості гармонізації українського законодавства щодо обігу лікарських засобів зі стандартами Євросоюзу.

Накопичувальна пенсія та онлайн-послуги

Також на нараді обговорили утворення ефективної системи накопичувальної пенсії для всіх громадян, а також реформування сфери соцстрахування та встановлення реального прожиткового мінімуму.

Як зазначила міністр соцполітики Марина Лазебна, згідно з розробленою міністерством системою, пенсії можна буде збільшити у 1,5-3 рази.

"Середня пенсія зросте з 3500 до 7000 гривень. Пенсійні кошти, накопичені за трудове життя, переходитимуть у спадщину", - сказала вона.

Крім того, Мінсоцполітики спільно з Мінцифрою працюють над перенесенням в онлайн щонайменше 125 послуг в соціальній сфері.

Окремими питанням наради стало впровадження понять "домогосподарство" та "собівартість утримання господарства" для можливості повернення частини податків годувальнику.