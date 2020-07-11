Зеленский просит нардепов снять ограничения на зарплаты чиновникам

Фото: заседание Рады (РБК-Украина)

В апреле максимальный уровень зарплат для чиновника установили на уровне 47 тысяч гривен

В понедельник, 13 июля, на внеочередном заседании Верховной рады по инициативе президента Владимира Зеленского рассмотрят отмену ограничения зарплат чиновников. На период карантина народные депутаты одобрили жалование на максимальном уровне в 47 230 гривен.

Об этом свидетельствует распоряжение на сайте парламента.

Так, повестке дня внеочередного заседания депутатам предлагают проголосовать за то, чтобы ограничение на зарплаты чиновникам действовало не более трех месяцев со дня применения этой нормы.

Граничный уровень зарплаты для чиновников ввели 13 апреля этого года, поэтому в случае одобрения парламентом, 13 июля срок действия ограничения должен завершиться.

Напомним, 13 апреля Рада поддержала доработанный законопроект №3279-д об изменениях в бюджет-2020, в котором предусмотрены дополнительные выплаты медицинским работникам и сокращение выплат чиновникам.

Как писало РБК-Украина, в мае Верховный суд выступил против снижения зарплат судей на время карантина.