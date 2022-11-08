UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський пропонує продовжити мобілізацію та воєнний стан

Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський запропонував продовжити мобілізацію в Україні. Це стосується і воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законопроект, який президент вніс до Верховної ради.

Зазначимо, що тексту самого законопроекту ще немає, а тому терміни, на які мобілізацію та воєнний стан можуть продовжити поки не відомі.

Втім, у Раді вже припустили, що мова може йти про 90 днів.

"На найближчому пленарному засіданні буде знову продовжено воєнний стан та загальну мобілізацію. Відповідні документи від президента вже зареєстровані у парламенті. З високою долею ймовірності продовження буде знову на 90 днів", - написав нардеп Ярослав Железняк.

Нагадаємо, що воєнний стан та мобілізація в Україні наразі діє до 21 листопада 2022 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленськиймобилизация в Украине