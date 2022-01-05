Зеленский проехал 700 км до Буковеля и поделился впечатлениями от дорог

"Какая прекрасна наша Украина! В очередной раз в этом убедился, путешествуя из Киева в Буковель для короткого зимнего отдыха. Бескрайние степи, холмы в тумане, дым из дымовых труб придорожных домов… Вот на горизонте виднеются родные Карпаты. Как приятно путешествовать по Украине, в которой сегодня много ровных, современных, освещенных дорог", - рассказал президент.

По словам Владимира Зеленского, за 700 км дороги можно в полной мере оценить результат "Большой стройки". Украинцы уже могут ездить по хорошим дорогам и наслаждаться красотой своей страны, а не нервничать за рулем.

"Да, еще не все дороги в идеальном состоянии. Пока не все сделано. Кое-где встречаются участки, которые словно уносят нас в прошлое - прошлое плохих дорог и раздраженных водителей. За такие участки действительно стыдно. Но точно могу сказать, что мы не остановимся до тех пор, пока не отремонтируем все дороги в Украине", - заверил глава государства.

В частности, по его словам, в течение следующих лет будут обновлены наиболее критичные участки на трассе М-06 Киев – Чоп. В этом году начнется реконструкция обхода Житомира.

"Только мы съезжаем с дороги "Киев - Чоп" в направлении Тернополя (возле г. Дубно), начинаем двигаться по свежеотремонтированным участкам. Из 329 км маршрута "Дубно - Буковель" нам осталось обновить 20 км. Это четыре отдельных участка, которые начнем ремонтировать этой весной и завершим в 2022 году. Параллельно закончим подъезд к Рогатину, который находится в ужасном состоянии", - сообщил президент.

Он отметил, что благодаря программе "Большая стройка" путешествия по Украине становятся более безопасными и удобными.

"И скоро украинцы смогут легко и приятно добраться на своем автомобиле и до горнолыжных курортов Карпат, и до побережья Черного или Азовского моря. Больше путешествовать и исследовать нашу замечательную страну, ведь Украина того стоит!" - подчеркнул президент.