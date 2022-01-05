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Зеленський проїхав 700 км до Буковеля та поділився враженнями від доріг

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Київ, Середа 05 січня 2022 10:19
Зеленський проїхав 700 км до Буковеля та поділився враженнями від доріг Фото: Зеленський проїхав 700 км до Буковеля (facebook.com/zelenskiy)
Автор: Наталія Гурковська

Президент Володимир Зеленський розповів про подорож автомобілем з Києва до курорту Буковель.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook голови держави.

"Яка прекрасна наша Україна! Укотре в цьому переконався, подорожуючи з Києва до Буковеля для короткого зимового відпочинку. Безкраї степи, пагорби в тумані, дим із димарів придорожніх будинків… Аж ось на горизонті видніються рідні Карпати. Як приємно подорожувати Україною, у якій сьогодні багато рівних, сучасних, освітлених доріг", - розповів президент.

За словами Володимира Зеленського, за 700 км шляху можна повною мірою оцінити результат "Великого будівництва". Українці вже можуть їздити хорошими дорогами і насолоджуватися красою своєї країни, а не нервувати за кермом.

"Так, ще не всі дороги в ідеальному стані. Ще не все зроблено. Подекуди трапляються ділянки, які наче відносять нас у минуле - минуле поганих доріг і роздратованих водіїв. За такі ділянки справді соромно. Але точно можу сказати, що ми не зупинимося, допоки не відремонтуємо всі дороги в Україні", - запевнив голова держави.

Зокрема, за його словами, протягом наступних років будуть оновлені найбільш критичні ділянки на трасі М-06 Київ – Чоп. Також цього року почнеться реконструкція обходу Житомира.

"Щойно ми з’їжджаємо з дороги "Київ - Чоп" у напрямку Тернополя (біля м. Дубна), починаємо рухатися свіжовідремонтованими ділянками. Із 329 км маршруту "Дубно - Буковель" нам залишилось оновити 20 км. Це чотири окремі ділянки, які розпочнемо ремонтувати цієї весни й завершимо у 2022 році. Паралельно закінчимо під'їзд до Рогатина, який перебуває в жахливому стані", - повідомив президент.

Він зазначив, що завдяки програмі "Велике будівництво" подорожі Україною стають безпечнішими та зручнішими.

"І незабаром українці зможуть легко й приємно дістатися власним автомобілем і до гірськолижних курортів Карпат, і до узбережжя Чорного чи Азовського моря. Більше мандрувати й досліджувати нашу чудову країну, адже Україна того варта!" - підкреслив президент.

Нагадаємо, під час звернення до парламенту в грудні 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що за програмою "Велике будівництво" протягом наступних двох років буде оновлено ще 15 тис. км автодоріг.

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Велике будівництво
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