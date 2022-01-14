ru ua
Пт, 14 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский продлил безвиз для граждан Британии еще на год

Новина українською →
Пятница 14 января 2022 20:40
Зеленский продлил безвиз для граждан Британии еще на год Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский продлил безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Великобритании и Северной Ирландии. Безвиз будет действовать до 30 января 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Продлить безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней, до 30 января 2023 года", - говорится в указе.

Отметим, что безвизовый режим для британцев был введен с целью развития и практической реализации принципов партнерства между Украиной, Великобританией и Северной Ирландией.

Напомним, Зеленский ввел безвиз для граждан Британии в январе 2020 года.

Ранее Британия и Украина договорились продолжить переговоры для упрощения режима поездок между странами.

Кроме того, посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс сообщила, что предоставление безвизового режима Украине не зависит от политических решений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Великобритания Безвизовый режим
NEWS
Зеленский предложил Байдену организовать трехсторонний саммит с Путиным, - Ермак
Зеленский предложил Байдену организовать трехсторонний саммит с Путиным, - Ермак
DAILY
Заложники России, долгов и газа. Какие риски и вызовы стоят перед экономикой Украины
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Заложники России, долгов и газа. Какие риски и вызовы стоят перед экономикой Украины