UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский призывает к солидарной политике ЕС в давлении на Россию

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский призывает к солидарной политике Европейского союза в давлении на Россию. В частности, из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

"То, что русские войска совершают с Мариуполем - это преступление против человечества... Почему это стало возможным? Почему мир не может остановить этот поток военных преступлений России, который не иссякнет с 24 февраля этого года? Ответ очень прост и циничен - люди, принимающие решение в РФ, надеются, что им и это сойдет с рук", - заявил Зеленский.

При этом он добавил, что Кремль полагает, что ему удастся обойти санкции, в частности, эмбарго на российскую нефть.

"Они видят, что это дальше не идет – пока ничего, просто разговоры на эту важную тему. И беспокойство, постоянные беспокойства. Международный трибунал - они знают, что нужные годы, чтобы привлечь конкретных виновников к ответственности", - заявил президент.

Зеленский призвал постоянно усиливать санкции против РФ.

"Поэтому мы обращаемся и к вам, и ко всему демократическому сообществу мира - санкции против РФ надо усиливать постоянно, нужно отказываться от российской нефти, нужно блокировать торговлю с РФ, нужно закрывать порты для российских судов и это должна быть солидарная политика ЕС, всех государств-членов", - заявил он.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийЕвросоюзВойна России против Украины