Зеленский призвал Южную Корею помочь Украине: нам нужно больше, чтобы выжить

"47 дней мы защищаемся. Наши Вооруженные Силы Украины борются героически, используя имеющиеся ресурсы... Нам нужно гораздо больше, чтобы выжить в этой войне против государства, которое не считает убитых. Мы нуждаемся в системах ПВО, самолетах, танках, бронетехнике, артсистемах, боеприпасах, и у вас есть то, что может быть незаменимым для нас. Когда стоит вопрос о выживании в войне, нужно давать принципиальные ответы, нужно помогать", - заявил президент.