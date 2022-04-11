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Зеленский призвал Южную Корею помочь Украине: нам нужно больше, чтобы выжить

Новина українською →
Киев, Понедельник 11 апреля 2022 11:45
Зеленский призвал Южную Корею помочь Украине: нам нужно больше, чтобы выжить Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский обратился к парламенту Южной Кореи. Он призвал помочь Украине, чтобы остановить российскую агрессию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского во время телемарафона.

"47 дней мы защищаемся. Наши Вооруженные Силы Украины борются героически, используя имеющиеся ресурсы... Нам нужно гораздо больше, чтобы выжить в этой войне против государства, которое не считает убитых. Мы нуждаемся в системах ПВО, самолетах, танках, бронетехнике, артсистемах, боеприпасах, и у вас есть то, что может быть незаменимым для нас. Когда стоит вопрос о выживании в войне, нужно давать принципиальные ответы, нужно помогать", - заявил президент.

Напомним, ранее Владимир Зеленский отметил, что Россия готовится перейти к более масштабным действиям на востоке Украины.

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