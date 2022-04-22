Зеленский призвал украинцев в оккупации обезвреживать коллаборантов

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев, которые находятся на оккупированных территориях, противостоять захватчикам. Глава государства добавил, что коллаборантов необходимо обезвреживать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.
"Еще раз подчеркиваю. При любой возможности каждый и каждый должны противостоять оккупации. Игнорируйте оккупантов, не сотрудничайте с ними, не помогайте им", - сказал Зеленский.
Глава государства призвал украинцев на оккупированных территориях обезвреживать коллаборантов.
Напомним, в Луганской области 12 коллаборантам сообщили о подозрении.
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