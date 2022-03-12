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Зеленский призвал Раду отменить налог на бензин и дизель. Стефанчук уже готовит заседание

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Украина, Суббота 12 марта 2022 13:42
Зеленский призвал Раду отменить налог на бензин и дизель. Стефанчук уже готовит заседание Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский призвал Верховную Раду отменить налог на бензин и дизель. Спикер парламента Руслан Стефанчук уже готовит заседание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

"Кабинет министров Украины принял несколько важных решений. Согласована полная отмена налога на добавленную стоимость на топливо, на бензин, на дизель. Это делается не только в контексте посевной кампании, которую нужно начинать, как всегда, очень быстро и срочно. Но и в расчете на всех наших граждан Украины, чтобы не было дефицита топлива в стране, чтобы цены были стабильными. Правительство свою часть работы сделало. Теперь дело за депутатами Верховной Рады. Они должны безотлагательно поддержать это решение своим голосованием. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук уже занимается подготовкой соответствующего заседания", - заявил Зеленский.

Напомним, что правительство выделило на армию и оборонную сферу еще 4 млрд гривен из резервного фонда госбюджета.

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