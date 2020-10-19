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Зеленский призвал перевести богослужения в онлайн-режим

Киев , Понедельник 19 октября 2020 22:01
Зеленский призвал перевести богослужения в онлайн-режим
Фото: Зеленский на встрече с представителями религиозных организаций (president.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

Президент Украины Владимир Зеленский предложил перевести богослужения в онлайн-режим. По его мнению, это поможет в снижении рисков передачи коронавируса.

Об этом Зеленский сказал на встрече с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, передает пресс-служба Офиса президента.

"Президент призвал представителей церквей и религиозных организаций устраивать религиозные мероприятия таким образом, чтобы максимально уменьшить скопления людей и увеличить социальную дистанцию, в частности перевести богослужение в онлайн-режим", - цитируют слова Зеленского в ОП.

По его словам, снизить число зараженных и умерших возможно, если уменьшить пребывание граждан, особенно пожилого возраста, в местах массового скопления людей, в частности, в церквях.

Зеленский также отметил, что хуже всего коронавирус переносят пожилые люди - на эту категорию граждан приходится 80-85% всех жертв болезни.

Отметим, также глава государства выступил за привлечение представителей религиозных организаций к работе Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Кроме этого, президент назвал условие, из-за которого в Украине могут снова ввести жесткий карантин.

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