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Зеленский призвал мировых лидеров помочь освободить похищенного мэра Мелитополя

Автор: Антон Федорцив

Президент Украины Владимир Зеленский попросил международное сообщество приложить все усилия для освобождения захваченного российскими оккупантами мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на обращение главы государства.

Президент напомнил, что главу Мелитополя захватили в плен накануне. Сегодня же община города продолжила протест с требованием его освобождения.

"Я благодарен каждому мелитопольцу за это сопротивление, за эту позицию. Оккупанты должны видеть, что они чужды нашей земле, всей земле нашей Украины. И они никогда не будут приняты", – заявил Зеленский.

Глава государства заверил, что уже второй день постоянно разговаривает с партнерами по ситуации с Федоровым. Украинский президент призвал их посодействовать освобождению городского головы.

"Требование простое – немедленно освободить его из плена. Мы обращаемся ко всем лидерам мира, которые говорят с Москвой – Франция, Германия, Израиль и другие. Я лично уже позвонил канцлеру Германии Шольцу, говорил с президентом Франции Макроном. Я буду говорить со всеми, с кем нужно, чтобы освободили наших людей", – добавил Зеленский.

Украина, по словам президента, ожидает, что западные политики проявят свое лидерство и добьются освобождению хотя бы одного человека – мэра Мелитополя, олицетворяющего всю общину города.

Напомним, сегодня жители Мелитополя вышли на митинг с требованием освободить городского голову Ивана Федорова, которого накануне похитили российские военные.

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