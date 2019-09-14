Зеленский признал, что Центральный мост в Днепре был сдан вовремя

Президент Украины Владимир Зеленский осмотрел капитально отремонтированный Центральный мост и признал, что переправу открыли вовремя. Об этом он сказал во время визита в Днепр 14 сентября, передает РБК-Украина.

"Мост открыт, и открыт вовремя. Спрятали там какие-то недостатки или просто цепляются к мэру – выводы сделает специальная комиссия", – заявил глава государства.

Также Зеленский сообщил, что возьмет ситуацию с правоохранителями под личный контроль.