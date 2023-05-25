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Зеленський призначив нового заступника глави СБУ

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Київ, Четвер 25 травня 2023 14:07
Зеленський призначив нового заступника глави СБУ Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський призначив заступника голови Служби безпеки України. Посаду отримав Сергій Наумюк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ №298/2023, опублікований Офісом президента.

"Призначити Наумюка Сергія Анатолійовича заступником Голови Служби безпеки України", - йдеться у документі.

Також президент своїм указом №297 звільнив Тараса Цюцюру з посади очільника управління СБУ у Хмельницькій області.

Крім того, Зеленський присвоїв звання бригадного генерала заступнику голови СБУ полковнику Анатолію Сандурському та главі управління СБУ в Одеській області полковнику Віктору Доровському.

Варто зазначити, що новий заступник голови СБУ Сергій Наумюк раніше очолював підрозділ детективів НАБУ. Також він був кандидатом на посаду директора Національного антикорупційного бюро.

Хто очолює СБУ

Минулого року президент Володимир Зеленський призначив нового керівника СБУ. Ним став бригадний генерал Василь Малюк.

Раніше посаду глави Служби безпеки України обіймав Іван Баканов, проте влітку минулого року його відсторонили. Офіційною причиною такого рішення назвали масові факти державної зради та колабораційної діяльності з боку працівників СБУ.

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