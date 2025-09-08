ua en ru
Зеленський призначив Умєрову нового заступника: що про нього відомо

Київ, Понеділок 08 вересня 2025 17:00
Зеленський призначив Умєрову нового заступника: що про нього відомо Фото: Давид Алоян (facebook.com/Minstrategprom)
Автор: Іван Носальський

Давид Алоян став новим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ президента України Володимира Зеленського і секретаря РБНО Рустема Умєрова у Facebook.

"Призначити Алояна Давида Манвеловича заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - сказано в указі.

Реакція Умєрова

Секретар ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров уточнив, що Алоян став його заступником з питань ОПК.

За словами Умєрова, Алоян брав участь у розвитку проектів з локалізації виробництва, посиленні співпраці з європейськими партнерами та формуванні стратегії оборонно-промислового розвитку.

Давид Алоян

Давид Алоян здобув освіту в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана за спеціальністю "Міжнародні економічні відносини", де завершив навчання зі ступенем магістра.

Ще під час навчання він займався підприємницькою діяльністю, а пізніше працював у київській філії американської логістичної компанії "Еверест ТС".

З 2021 року Алоян долучився до команди Мінстратегпрому, де пройшов шлях від провідного спеціаліста відділу інвестиційної політики до в.о. начальника управління європейської та євроатлантичної інтеграції.

15 квітня 2025 року Алояна призначили заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України з європейської інтеграції.

До слова, Рустем Умєров став секретарем Ради нацбезпеки і оборони України тільки 18 липня. Раніше він обіймав посаду міністра оборони.

