Зеленський призначив свого нового представника в Криму

"Призначити Куришко Ольгу Миколаївну постійним представником президента України в Автономній Республіці Крим", - йдеться в указі.

Ольга Куришко здобула освіту у Національній юридичній академії України ім. Ярослава Мудрого. Працювала юристкою у приватному, державному та громадському секторах, зокрема у КримSOS.

Куришко приєдналася до команди Представництва у грудні 2021 року. Вона брала участь у розробці стратегічних документів стосовно реінтеграції Криму, а також працювала над нормативно-правовими актами захисту прав мешканців окупованого півострова.

У червні 2023 року Куришко призначили на посаду заступника постпреда президента в Криму, а у грудні 2024 вона була призначена на посаду в. о. представника президента.

"На новій посаді Ольга Куришко разом із командою Представництва продовжить впроваджувати вже започатковані ініціативи та працюватиме над посиленням органу в його ключовій місії - деокупації Криму, захисті прав його мешканців, корінних народів України та підтримці реінтеграційних процесів", - зазначили в Представництві.