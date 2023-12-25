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Зеленський призначив нового уповноваженого Антимонопольного комітету

Фото: Денис Клюшников (dn.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Президент України призначив Дениса Клюшникова державним уповноваженим Антимонопольного комітету України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням указ на офіційному сайті президента.

Біографія Клюшникова

За наявними даними, Денис Клюшников з листопада 2019 року займає посаду заступника голови Донецької облдержадміністрації.

Він народився у 1978 році  у м. Іловайськ, Донецька область.

У 1999 році закінчив Донецький державний інститут здоров'я, фізичного виховання і спорту за спеціальністю "Олімпійський і професійний спорт".

У 2006 році здобув кваліфікацію  юриста у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого.

У 2002-2005 роках - приватний підприємець, м. Іловайськ Донецької області. У 2005-2007 роках працював юрисконсультантом у ТОВ "Артеміда", м. Донецьк.

З 2007 року працював в органах прокуратори Донецької області на посадах старшого слідчого прокуратур міст Авдіївка та Горлівка, заступника прокурора Микитівського району м. Горлівки, прокурора та старшого прокурора відділів прокуратури Донецької області.

З 2016 року працював в органах  прокуратори Київської області на посадах прокурора відділу та слідчого в особливо важливих справах.

З 2018 року працював в органах Генеральної прокуратури України, обіймав  посади слідчого,  старшого слідчого в важливих справах та прокурора відділу.

 

 

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський вирішив призначити Максима Сандигу на посаду заступника голови Антимонопольного комітету України - державного уповноваженого.

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