Президент Владимир Зеленский назначил нового главу Центра противодействия дезинформации. Им стал Андрей Коваленко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства, опубликованный на сайте Офисе президента.

"Назначить Коваленко Андрея Валерьевича руководителем Центра противодействия дезинформации", - говорится в указе.

Отметим, что Зеленский специально для его назначения указом №28/2024 разрешил военным занимать эту должность.

Андрей Коваленко

Лейтенант Сил оборони. До нового назначения Коваленко занимал должность заместителя руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО.

Окончил Киевский университет имени Тараса Шевченко, магистр социолог (2006 - 2012 годы). Трудовую деятельность начал в конце 2010 года в должности журналиста.

С мая 2020-го года занимал должности специалиста по коммуникациям в Государственном агентстве рыбного хозяйства и Государственной инспекции градостроительства.

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